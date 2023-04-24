Мир 24 апреля 2023, 09:40 Медведев назвал Польшу «враждебным образованием» для России Зампред Совбеза Медведев: Польша — противник для России с Украиной или без нее Пресс-служба Кремля

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша никогда не сможет быть империей. Однако в любом случае она навсегда останется «враждебным образованием» для РФ с «кусками Украины» или без нее. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Польша опять мечтает о возрождении «унии с Украиной и восстановления недоделанной империи — Речи Посполитой „от моря до моря“». Медведев заметил, эта страна черпает свое вдохновение из карт «400-летней давности», когда украинские территории были в ее составе. Зампред Совбеза выразил уверенность, что польские власти хотят взять геополитический реванш у России и поглотить «остатки Украины».

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«Ну не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело», — подчеркнул Медведев.

Конфигурация Украины и Польши в будущем, допустил он, возможно, окажется выгодной для российской стороны. Союз может заняться реваншизмом и потребовать от Франции и Германии большую цену за «сдерживание России». По мнению Медведева, тогда европейские политики спохватятся и обратятся за помощью к РФ.

«Польша — с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование», — резюмировал Медведев.

Он отметил, что Украина никак не поможет Польше стать сильнее.