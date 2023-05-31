Мир 31 мая 2023, 10:11 Медведев назвал политиков Британии законной военной целью России Зампред СБ Медведев: должностные лица Британии могут стать законной военной целью РФ Freepik

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Британия фактически ведет необъявленную войну против России, а значит, ее должностные лица могут быть законной целью РФ. На это указал зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Пост появился на его странице в Twitter.

Политик напомнил, что Британия оказывает Украине помощь, предоставляя «технику и специалистов».

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«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, <…> то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо <…> может рассматриваться как законная военная цель» — рассудил Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет как о военных, так и о гражданских лицах, «содействующих войне».

Зампред Совбеза также назвал Британию «извечным врагом» России и посоветовал «глуповатым чиновникам» Соединенного Королевства осознать, что международное право, в том числе Гаагская и Женевская конвенции и их дополнительные протоколы, может квалифицировать положение Британии как пребывание в состоянии войны.