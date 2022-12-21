Мир 21 декабря 2022, 11:21 Медведев назвал полезными переговоры с лидером КНР по экономике и Украине Зампред Совбеза России Медведев обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев / Telegram

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Российская делегация приехала в Пекин на переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал встречу полезной. Он рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с китайским лидером международную повестку, в том числе конфликт на Украине.

Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря правящей партии и поблагодарил за прием.

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Политики подняли темы сотрудничества «Единой России» и Коммунистической партии Китая, стратегического партнерства во всех сферах, в том числе в экономике и промышленной кооперации.

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«Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными», — сказал Медведев.

Си Цзиньпин выступил за мирное урегулирование кризиса, уточнило Центральное телевидение Китая. Председатель КНР призвал заинтересованные стороны к сдержанности и диалогу. Он сказал, что проблему безопасности нужно решить политическим путем.