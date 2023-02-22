22 февраля 2023, 10:58
Медведев назвал победу России в спецоперации условием для сохранения целостности страны
Медведев заявил, что конфликт на Украине закончится после прекращения США поставок для ВСУ
Конфликт на Украине закончится, когда США прекратят снабжать ВСУ оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он прокомментировал ситуацию в зоне спецоперации в Telegram-канале.
«Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — [конфликт] закончится», — написал Медведев.
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Также он добавил, что целостность РФ сохранится только в случае победы союзных сил в противостоянии с ВСУ и их сторонниками. По его словам, в ином случае страна прекратит существование в текущем формате.
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«России не будет, ее порвут на части», — сообщил он.
Медведев отметил, что именно по этой причине союзные силы не могут прекратить спецоперацию без победы. Условия, при которых Россия признает поражение ВСУ и их сторонников, зампред Совбеза РФ не уточнил. Однако он привел недавние слова американского президента Джозефа Байдена. Тот во время выступления в Варшаве 21 февраля сказал, что если ВСУ прекратят оборону, то Украина перестанет существовать.
США
Дмитрий Медведев
Конфликт на востоке Украины
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