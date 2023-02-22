Мир 22 февраля 2023, 10:58 Медведев назвал победу России в спецоперации условием для сохранения целостности страны Медведев заявил, что конфликт на Украине закончится после прекращения США поставок для ВСУ РИА «Новости»

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Конфликт на Украине закончится, когда США прекратят снабжать ВСУ оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он прокомментировал ситуацию в зоне спецоперации в Telegram-канале.

«Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — [конфликт] закончится», — написал Медведев.

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Также он добавил, что целостность РФ сохранится только в случае победы союзных сил в противостоянии с ВСУ и их сторонниками. По его словам, в ином случае страна прекратит существование в текущем формате.

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«России не будет, ее порвут на части», — сообщил он.

Медведев отметил, что именно по этой причине союзные силы не могут прекратить спецоперацию без победы. Условия, при которых Россия признает поражение ВСУ и их сторонников, зампред Совбеза РФ не уточнил. Однако он привел недавние слова американского президента Джозефа Байдена. Тот во время выступления в Варшаве 21 февраля сказал, что если ВСУ прекратят оборону, то Украина перестанет существовать.