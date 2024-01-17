Мир 17 января 2024, 11:31 Медведев назвал опасность, нависшую над украинцами Медведев: существование Украины смертельно опасно для самих украинцев РИА «Новости»

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Существование Украины смертельно опасно для ее граждан. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет не только о нынешнем государстве, а о любой Украине. По его мнению, наличие этой страны на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий.

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«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой „стране“», — написал он.

Вероятность нового конфликта будет долго сохраняться, никакие документы о безопасности со стороны Запада не помогут, заверил Медведев. Поэтому, подчеркнул политик, существование этого государства опасно для украинцев.

Обозреватель American Thinker Эл Биененфельд заявил, что конфликт мог бы давно закончиться. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден боится признать поражение прямо перед выборами главы государства.