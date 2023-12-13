Мир 13 декабря 2023, 11:46 Медведев назвал неблагодарным делом разбор заявлений Байдена по Украине Медведев: США поняли, что Россия продолжит давить неонацистов на Украине Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президент США Джо Байден своим новым заявлением подтвердил, что победой для Штатов станет просто сохранение Украины на карте мира. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик назвал Байдена старым человеком с признаками прогрессирующей деменции. По словам Медведева, теперь для США победа означает сохранение Украины в качестве независимого государства.

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«То есть виктория (победа — прим. ред.) уже в том, что „страна“ просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», — написал зампред Совбеза.

Также Медведев обратил внимание на слова Байдена о том, что Украина должна иметь возможность «защитить себя сегодня». Речи не шло о контрнаступлении, продвижении вперед и защиты страны «завтра».

Кроме того, Байден заявил, что Украина должна «сдержать дальнейшую агрессию России». Медведев указал на то, что в этом заявлении нет ни слова о помощи союзников и их гарантий.

«Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — констатировал политик.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты провалом. По его словам, властям республики не стоит надеяться на оказание помощи с американской стороны минимум до января.