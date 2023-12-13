13 декабря 2023, 11:46
Медведев назвал неблагодарным делом разбор заявлений Байдена по Украине
Медведев: США поняли, что Россия продолжит давить неонацистов на Украине
Президент США Джо Байден своим новым заявлением подтвердил, что победой для Штатов станет просто сохранение Украины на карте мира. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик назвал Байдена старым человеком с признаками прогрессирующей деменции. По словам Медведева, теперь для США победа означает сохранение Украины в качестве независимого государства.
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«То есть виктория (победа — прим. ред.) уже в том, что „страна“ просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», — написал зампред Совбеза.
Также Медведев обратил внимание на слова Байдена о том, что Украина должна иметь возможность «защитить себя сегодня». Речи не шло о контрнаступлении, продвижении вперед и защиты страны «завтра».
Кроме того, Байден заявил, что Украина должна «сдержать дальнейшую агрессию России». Медведев указал на то, что в этом заявлении нет ни слова о помощи союзников и их гарантий.
«Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», — констатировал политик.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты провалом. По его словам, властям республики не стоит надеяться на оказание помощи с американской стороны минимум до января.
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