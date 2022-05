Медведев назвал не самым плохим решение США запретить РФ оплачивать долги в долларах

Возможный запрет России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах — «не самое плохое для нас» решение США. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По мнению Медведева, это ограничение никак не скажется на «реальной финансовой репутации» России.

«Всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем», — заметил зампред Совбеза.

Он добавил, что подобные действия США, создающие «технические помехи для исполнения обязательств», суд должен расценивать как форс-мажор или виновное поведение кредитора.

«Наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. Причем по вине своей же страны», — добавил Медведев.

Он иронично назвал инициативу «сильным ходом Байдена, укрепляющим доверие к финансовой системе» США на фоне инфляции и энергетического кризиса.

Медведев отметил, что в таких условиях выплата долгов в рублях тоже может расцениваться как надлежащее исполнение обязательств. А можно и «не платить вовсе».

«И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last („хорошо смеется тот, кто смеется последним“ — прим. ред.)», — заключил зампред Совета безопасности.