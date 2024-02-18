18 февраля 2024, 13:54
Медведев назвал места, куда ударит ядерная триада в случае войны России с Западом
Медведев: при войне с Западом ударим по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону
В случае войны с Западом Россия нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, которые давно ввели в полетные цели ядерной триады. Об этом в своем Telegram-канале предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства», — указал Медведев.
Реклама
При таком сценарии Россия ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и всем иным «красивым историческим местам», давно введенным в полетные цели ядерной триады страны.
«Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней великой Родины?» — продолжил политик.
По его мнению, ответ на такой вопрос очевиден.
Ядерное оружие
Дмитрий Медведев
Россия
Запад
Реклама
Реклама