Мир 24 марта 2023, 10:27 Медведев назвал Маска «светочем борьбы за демократию в США» Зампред СБ Медведев: бизнесмен Маск достоин внеочередного офицерского звания flickr

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Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск — светоч борьбы за демократию в Соединенных Штатах и достоин «внеочередного офицерского звания», в шутку заметил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью СМИ и пользователям «ВКонтакте». Об этом написал ТАСС.

Речь о Маске зашла, когда политик заговорил о своей активности в Twitter и рассказал, что использует соцсеть как «оружие врага» и намерен продолжать это делать, если ее не заблокируют в России.

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«Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединенных Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания», — заметил Медведев.

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В конце 2022 года он также прогнозировал победу Илона Маска на президентских выборах. Кроме того, он предсказал развал ЕС и гражданскую войну в Соединенных Штатах. Американский предприниматель не оставил прогноз без комментария — он назвал предсказание «эпичным».