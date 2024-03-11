11 марта 2024, 22:08
Медведев назвал Макрона трусом после отмены планов поехать на Украину
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал труса президента Франции Эммануэля Макрона из-за переноса его визита в Киев. Свой пост на французском языке он написал в соцсети X.
«Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть. <…> Бедная Франция!» — написал политик.
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Как отметил зампред Совбеза, он написал этот пост утром и не успел сразу опубликовать, в вечером Макрон «уже обделался».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал поездку французского коллеги Эммануэля Макрона на территорию страны. Об этом стало известно после переговоров украинского с французским коллегой.
До этого президент Франции заявлял, что отправка войск западных стран на Украину «не может быть исключена».
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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