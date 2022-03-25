Медведев назвал «логичной» поставку газа за рубли

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в решении поставлять газ за рубли есть прямая логика. Об этом написало РИА «Новости».

«Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?» — процитировал RT слова Медведева.

О том, как оплата в рублях будет проходить, пока неизвестно, но то, что в этом есть логика, нет никаких сомнений, добавил он.

«Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать, поживем — увидим. Но в ней есть прямая логика», — сказал Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа в «недружественные страны» будет производиться в рублях.