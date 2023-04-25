Мир 25 апреля 2023, 13:48 Медведев назвал катастрофические последствия появления «Четвертого рейха» Дмитрий Медведев: возникновение «Четвертого рейха» в Германии обернется войной в Европе РИА «Новости»

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Возможное создание «Четвертого рейха» на базе Германии и ее сателлитов грозит крупномасштабной войной для всей Европы. Об этом на марафоне «Знание. Первые» сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«На базе Германии, а также Польши, Румынии, Словакии, Чехии, стран Прибалтики и какой-нибудь Киевской республики уже сегодня можно представить создание „Четвертого рейха“. После этого откроется накатанная дорога к новой войне», — сказал он.

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Медведев отметил, что катализатором конфликта может стать Франция, которая часто «подхамливает» своему патрону в лице США.

«Потом будут новые локальные войны, вооруженные стычки, перестающие в обширный конфликт. После этого — передел Европы, а европейцы этого боятся по-настоящему. На мой взгляд, эта угроза реально существует», — добавил политик.

Ранее Медведев обвинил западные страны в несправедливом отношении к России.