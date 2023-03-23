Мир 23 марта 2023, 08:34 Медведев назвал границы Украины выдуманными Зампред Совбеза РФ Медведев: Украина является частью России Telegram

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Представителям России долгое время приходилось мириться с «отселенными в другие квартиры своими частями территории». Об этом в интервью крупным СМИ РФ заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — сказал он.

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По его словам, представителям РФ достаточно продолжительное время приходилось мириться с «отселением территорий страны в другие квартиры». Медведев сказал, что на то были геополитические и исторические причины.

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Также он добавил, что эти территории входили в состав Российской империи и населены исконно русским населением. Исключением, по его словам, являются только отошедшие после Второй мировой войны регионов.

Сами границы этих территорий зампред Совбеза РФ назвал выдуманными.

Также он добавил, что, по его мнению, страны Запада до последнего не верили в решимость России начать спецоперацию. Медведев отметил, что это и является подтверждением, что с некоторыми государствами и мировыми сообществами бесполезно договариваться.