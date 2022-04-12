Медведев назвал американские биолаборатории на Украине опасными для человечества

Сотрудники расположенных на Украине американских биолабораторий занимались разработкой компонентов для биологического оружия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на открытии заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности выступил заместитель главы ведомства Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что доказательства опасной деятельности США, которую они вместе с союзниками развернули около российских границ обнародованы.

«Это вовсе не поиск каких-то эффективных средств защиты от опасных болезней и кооперация с международным сообществом. Работа там велась в абсолютно закрытом режиме, по сути разрабатывались компоненты биологического оружия, изучались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству», — заявил Медведев.

Политик добавил, что проводимую работу биолабораторий сейчас изучает парламентская комиссия и ряд других ведомств, отвечающих за безопасность.

Медведев подчеркнул, что Россия считает работу таких лабораторий в соседних странах недопустимой. Он пояснил, что деятельность подобных организаций должна быть полностью прозрачной и подконтрольной международным структурам. Об этом Россия намерена заявлять своим странам-партнерам.

Ранее Министерство обороны России представило документы, в которых говорилось, что за счет американских военных на Украине действовали 30 биологических лабораторий, где велась работа с использованием опасных патогенов.