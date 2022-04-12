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    12 апреля 2022, 19:41

    Медведев назвал американские биолаборатории на Украине опасными для человечества

    Замглавы Совбеза РФ Медведев: американские лаборатории на Украине делали биооружие

    Анатолий Минкин

    Сотрудники расположенных на Украине американских биолабораторий занимались разработкой компонентов для биологического оружия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на открытии заседания межведомственной комиссии Совета Безопасности выступил заместитель главы ведомства Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал американские биолаборатории на Украине опасными для человечества

    Он подчеркнул, что доказательства опасной деятельности США, которую они вместе с союзниками развернули около российских границ обнародованы.

    «Это вовсе не поиск каких-то эффективных средств защиты от опасных болезней и кооперация с международным сообществом. Работа там велась в абсолютно закрытом режиме, по сути разрабатывались компоненты биологического оружия, изучались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству», — заявил Медведев.

    Политик добавил, что проводимую работу биолабораторий сейчас изучает парламентская комиссия и ряд других ведомств, отвечающих за безопасность.

    Медведев подчеркнул, что Россия считает работу таких лабораторий в соседних странах недопустимой. Он пояснил, что деятельность подобных организаций должна быть полностью прозрачной и подконтрольной международным структурам. Об этом Россия намерена заявлять своим странам-партнерам.

    Ранее Министерство обороны России представило документы, в которых говорилось, что за счет американских военных на Украине действовали 30 биологических лабораторий, где велась работа с использованием опасных патогенов.