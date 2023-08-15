Мир 15 августа 2023, 19:11 Медведев напомнил о спорности территории всей Украины Медведев предложил Украине ради вступления в НАТО отказаться от Киева РИА «Новости»

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Идею о возможности приема Украины в НАТО после отказа от территорий, вошедших в состав России, оценил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что предложение любопытное. Но при этом вся территория современной Украины остается спорной.

По словам политика, ради вступления в НАТО властям Украины придется отказаться от всех притязаний не только на вступившие в Россию регионы, но даже от Киева.

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«Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал Медведев.

Зампредседателя Совбеза предложил сразу перенести столицу во Львов, если на это согласится Польша, так как город ранее входил в ее состав под названием Лемберг.

Условие об уступке территорий в обмен на вступление в НАТО высказал в рамках панельных дебатов начальник штаба генерального секретаря альянса в Брюсселе Стиан Йенсен. Он подчеркнул, что ведет речь о времени, когда боевые действия закончатся и встанет вопрос о рассмотрении заявки Украины на вступление. При этом Йенсен подчеркнул, что это только идея, которая требует обсуждения, но окончательное решение остается за властями страны.