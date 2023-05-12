Мир 12 мая 2023, 18:19 Медведев напомнил о гибридной войне против России Зампред Совбеза России Медведев: против России развязали полномасштабную гибридную войну РИА «Новости»

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Западные покровители накачивают Украину оружием и поощряют террор. Они приближают мир к третьей мировой войне, в которой не будет победителей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме, сообщило РИА «Новости».

«Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. Наших врагов <…> усиленно накачивают оружием <…>, фактически ведут дело к третьей мировой войне», — подчеркнул Медведев.

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Он добавил, что планета находится под угрозой глобальной катастрофы, в которой победителей по определению быть не может.

Зампредседателя Совбеза обратил внимание, что Россия ведет спецоперацию ради того, чтобы защитить безопасность миллионов людей.

Ранее Медведев поддержал идею создать «антисанкционный клуб» стран, члены которого могли бы сообща бороться с незаконными санкциями.