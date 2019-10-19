Медведев: Европа устала от желания США доминировать в мире

Такое заявление сделал глава правительства в интервью сербской газете «Вечерние новости».

По его словам, США хотят доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе, однако это не идет им на пользу. «Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе», — сказал он, пояснив, что Соединенные Штаты заставляют покупать Европу свое оружие и газ, который европейским странам выгодней было бы приобретать у России.

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Медведев также заметил, что формат G8 уже исчерпал себя в области решения мировых вопросов еще тогда, когда в него входила Россия. А сейчас уже невозможно решать экономические вопросы без большого количества других игроков на мировом рынке.

«Идеальной моделью, подчеркиваю, конечно, является Организация Объединенных Наций», — заявил премьер.

Ранее стало известно, что 17 октября Дмитрий Медведев провел заседание правительства, на котором обсуждалось усовершенствование информирования россиян о положенных им мерах социальной поддержки.