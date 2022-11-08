Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс | 360°

Мир 08 ноября 2022, 15:39 Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс Зампред Совбеза Медведев не исключил манипуляций на выборах в американский Конгресс РИА «Новости»

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На предстоящих выборах в американский Конгресс вероятны манипуляции с голосами избирателей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

«Посмотрим, чем закончатся манипуляции на выборы в американский Конгресс», — отметил он.

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Выборы в Конгресс США начались 8 ноября. Они определят состав 435-местной палаты представителей и треть мест в сенате.

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Голосование проходит раз в два года. В 2022-м оно выпало на середину срока полномочий нынешнего президента США Джо Байдена, поэтому выборы назвали промежуточными. К работе новый состав Конгресса приступит уже в январе 2023 года.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» предрек победу Республиканской партии на выборах. Кроме того, он не исключил вынесения импичмента действующему главе государства Джо Байдену, который является представителем демократов.

Французский полковник в отставке Жак Огар также предположил, что победа республиканцев способна подтолкнуть США к началу переговоров с Россией, писал RT.