Медведев: Литва закрыла транзит в Калининград по решению «из-за океана»

Решение о блокировке транзита грузов в Калининград могло «прилететь в Литву из-за океана», заметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«Скорее всего, это прилетело из-за океана. Либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», — рассудил Медведев.

Он добавил, что Литве «никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать, во всяком случае, публикаций на эту тему не было».

Литва не пропускает подпавшие под санкции товары, идущие транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область, с 18 июня. Российские власти назвали действия Литвы незаконными и нарушающими международные договоренности. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Россия должна решать этот вопрос с Европейской комиссией.

Сегодня источники в Брюсселе сообщили СМИ, что транзит российских грузов через Литву в Калининград может возобновиться в ближайшие дни.