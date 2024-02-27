Мир 27 февраля 2024, 14:10 Медведев диагностировал Макрону недержание речи и словесный энурез Медведев назвал заявление Макрона об отправке ракет ВСУ недержанием речи РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отправить Украине дальнобойные ракеты и добиться поражения России. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале раскритиковал его заявления и посоветовал заняться своим здоровьем.

Он припомнил высказывание «моча в голову ударила» о людях, которые склонны к необдуманной реакции. Дмитрий Медведев сравнил последние высказывания политика с физическими недугами.

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«А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — сказал он.

Дмитрий Медведев не согласился с тем, что, по мнению Эммануэля Макрона, безопасность Европы зависит от поражения России. Он осудил планы поставить на Украину ракеты повышенной дальности и ввести войска отдельных стран НАТО. Зампред Совбеза посоветовал Эммануэлю Макрону позаботиться о своем здоровье, так как недержание речи в его случае стало затяжной проблемой.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев припомнил французскому президенту поражение Наполеона. Он заявил, что коалиция стран не помешает России победить.