Медведчуку продлили домашний арест до 9 сентября

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения главе политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Он останется под домашним арестом до 9 сентября.

Такое решение принято было принято в пятницу, 9 июля.

«Печерский районный суд [Киева] под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября», — сообщило украинское издание «Страна».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака заподозрили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а 13 мая Медведчука отправили под домашний арест. Он обвиняется в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. Козак находится в розыске.

В конце июня стало известно об обысках, которые прошли в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь», у соратников, а также у тещи Медведчука. Об этом рассказал его однопартиец Ренат Кузьмин.