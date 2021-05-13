Медведчука попросили арестовать на два месяца

Обвиняемого в госизмене лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука попросили арестовать на 60 суток. О такой мере пресечения суд в Киеве попросила сторона гособвинения.

В ходе заседания прокурор также попросил определить залог для обвиняемого в размере 300 миллионов 930 гривен (10,9 миллиона долларов), сообщило РИА «Новости». В случае внесения залога политику нужно будет сдать паспорт, носить электронный браслет и являться к следователю по первому требованию.

Сам Медведчук своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает и считает, что его преследуют по политическим мотивам. Перед началом заседания он заявил, что готов отправиться в СИЗО. Вносить залог лидер оппозиционной партии не собирается, потому что его счета заблокированы.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В СБУ их подозревают в передаче в Россию секретных данных о подразделении ВСУ.