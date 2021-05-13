Медведчука отправили под домашний арест

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук помещен под круглосуточный домашний арест. Суд отказал прокуратуре в его заключении под стражу. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

Прокурор просил взять политика под стражу или назначить залог в 300 миллионов гривен (804 миллиона рублей). В случае назначения домашнего ареста обвинение настаивало, чтобы Медведчук надел электронный браслет и получил запрет на выезд из Киева.

Адвокат политика заявил, что обвинение не предоставило доказательств, что подзащитный намерен скрываться от следствия. Сам Медведчук в своем выступлении назвал все обвинения политически мотивированными.

При вынесении решения судья отклонил обращение депутатов Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» о готовности взять политика на поруки.



Суд обязал политика сдать загранпаспорт, носить электронный браслет. Запретил общаться со свидетелями по делу и поручил являться к следователю и в суд по первому требованию.

На этой неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что депутаты Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак проходят подозреваемыми по делу о государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму.

Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится в РФ. Медведчук утверждает, что второй подозреваемый по делу сейчас лечится в Белоруссии.

По данным адвокатов, Медведчук получил подозрения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение обычаев войны». Всего политику вменили три эпизода.

Сотрудники службы безопасности Украины провели обыск в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии.

В минувшую среду, 12 мая, политик посетил Офис генерального прокурора Украины.