31 марта 2024, 10:36
Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в Европарламент
FT: Медведчука обвинили в «операциях влияния» перед выборами в Европарламент
Главу движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в том, что он занимался подкупом законодателей в Европе в рамках «российской операции по оказанию влияния» перед выборами в Европарламент. Об этом сообщило издание Financial Times.
В статье говорится, что политика заподозрили в попытке повлиять в пользу России на руководство стран Европы с помощью СМИ «с целью подрыва территориальной целостности Украины».
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В связи с этим спецслужбы Чехии, Германии, Бельгии и Нидерландов начали расследование, указали авторы материала. По данным FT, в Варшаве прошли рейды силовиков, в ходе которых они изъяли десятки тысяч долларов и евро наличными.
Журналисты указали на рост опасений вмешательства России в преддверии выборов в ЕС. Беспокойство властей в том числе вызывают опросы общественного мнения, которые демонстрируют рост популярности ультраправых партий, которые скептически относятся к поддержке киевского режима.
Ранее Медведчук предупредил, что только Запад может влиять на какие-либо шаги президента Украины Владимира Зеленского в сторону мирных переговоров с Россией.
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