Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
Маленькими шагами — к прогрессу. Помирит ли обмен заключенными Россию и УкраинуПодробнее
«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — передает «Интерфакс» слова Медведчука.
Глава политсовета ранее прибыл во Владивосток, чтобы принять участие во Восточном экономическом форуме. Он отметил, что в рамках мероприятия планирует встретиться с представителями российской власти. При этом Медведчук не назвал конкретных имен.
«Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — подчеркнул он.
Впервые тему обмена заключенными между Украиной и Россией начали обсуждать в середине июля 2019 года. Тогда омбудсмены сторон Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками с именами. Затем из-под стражи освободили главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, и разговоров о возможном обмене стало больше. Сейчас Киев и Москва особо не распространяются о деталях, поэтому неизвестно, когда именно может пройти обмен.