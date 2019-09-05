Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными

Российская и украинская стороны продолжают переговоры по обмену заключенными. В ближайшее время страны завершат процесс и достигнут необходимых договоренностей. Такое заявление сделал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — передает «Интерфакс» слова Медведчука.

Глава политсовета ранее прибыл во Владивосток, чтобы принять участие во Восточном экономическом форуме. Он отметил, что в рамках мероприятия планирует встретиться с представителями российской власти. При этом Медведчук не назвал конкретных имен.

«Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — подчеркнул он.

Впервые тему обмена заключенными между Украиной и Россией начали обсуждать в середине июля 2019 года. Тогда омбудсмены сторон Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками с именами. Затем из-под стражи освободили главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, и разговоров о возможном обмене стало больше. Сейчас Киев и Москва особо не распространяются о деталях, поэтому неизвестно, когда именно может пройти обмен.