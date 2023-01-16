Мир 16 января 2023, 07:26 Медведчук заявил, что политики из США и Европы не хотят мира на Украине Медведчук: большинство политиков США и Европы не хотят на Украине мира Пресс-служба Кремля

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Большинство европейских и американских политиков не желают видеть мир на Украине. Тех же, кто выступал за решение украинского конфликта, запугали и оболгали по указке Запада. Получилось, что они не смогли вписаться в «западную демократию». Такое мнение высказал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в статье для газеты «Известия».

«Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят», — заявил Медведчук.

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По его словам, это не значит, что украинцы поддерживают президента страны Владимира Зеленского и не хотят мира. Просто людей, выступавших за мир, по распоряжению Запада оболгали и запугали.

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«Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», — подчеркнул он.

Политик выступил с предложением строить на Украине демократию без руководства западных кураторов, ведь их действия губительны и вредны. Он также считает, что нужно признать, что у российской стороны есть свои интересы и их нужно учитывать.

Верховная рада Украины лишила Медведчука статуса депутата 13 декабря.