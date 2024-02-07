Мир 07 февраля 2024, 18:08 Медведчук уличил Зеленского в подготовке к побегу с Украины Медведчук: Зеленский скупает жилье за границей через подставных лиц РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский готовится бежать из страны. Об этом сообщил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для сайта движения «Другая Украина».

Украинский лидер начал покупать заграничную недвижимость и яхты, что свидетельствует о его намерениях покинуть государство, указал экс-лидер «ОП—ЗЖ». По его мнению, Зеленский не собирается вкладывать деньги в экономику Украины и тратит их на жилье за рубежом.

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«Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит „честно заработанные“ на [конфликте] деньги в офшоры», — рассказал политик.

По его словам, президент Украины оформляет жилье и регистрирует компании через своего друга Сергея Шефира. Именно на него Зеленский оформил перед выборами президента свои офшорные активы, подчеркнул Медведчук. В ноябре 2023 года Шефир и его брат купили две яхты за 75 миллионов долларов, проинформировал RT.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил: депутаты Рады готовятся к тому, что Зеленский уйдет в отставку. По мнению эксперта, из-за этого из фракции правящей партии «Слуга народа» уже начали сбегать парламентарии.