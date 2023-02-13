Мир 13 февраля 2023, 10:25 Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину забрать Донбасс Председатель ОПЗЖ Медведчук: Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс РИА «Новости»

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Бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому коллеге Владимиру Путину забрать Донбасс. Об этом телеканалу СТВ сообщил глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Могу сказать, что Порошенко передавал мне просьбу к Путину, чтобы он забрал Донбасс. При этом Владимир Владимирович неоднократно заявлял, что этот регион является частью Украины», — отметил он.

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По мнению Медведчука, Порошенко желал избавиться от Донбасса, потому что он не был ему нужен.

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«Весь Минский процесс для Украины являлся поводом выиграть время для подготовки войны против России. Киевский режим пытался реализовать курс на то, чтобы мирное урегулирование ситуации так и не наступило. Россия же хотела защитить людей, живущих в Донбассе», — добавил политик.

Ранее Медведчук заявил, что Владимир Зеленский стал «пятой колонной» для Украины. По его мнению, не будь украинский президент столь лжив и самолюбив, специальной операции можно было не допустить.