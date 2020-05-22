Медведчук призвал покончить с американским влиянием на политику Киева

Призыв Медведчука покончить с американским влиянием связан с обнародованием переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

«Ради защиты его (Байдена — прим. ред.) интересов Украина пошла не только на отставку генпрокурора, но и на изменение законодательства», — заметил Медведчук.

По его мнению, внешнее управление со стороны американских партнеров является главной угрозой национальной безопасности Незалежной, ее суверенитету и независимости.