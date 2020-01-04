Медведчук предрек Украине скорый дефолт

По словам Медведчука, основной экономический результат 2019 года на Украине — дальнейшее углубление системного кризиса экономики. Стагнация ярче всего себя проявила в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. Катализатором кризисных процессов в экономике Медведчук считает неадекватность нынешнего украинского правительства.

«Судите сами. Премьер Гончарук представил документ с амбициозным названием „Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту“. При этом, подводя экономические (!) итоги 2019 года, премьер даже не упомянул о падении промышленного производства на Украине. То есть эту ключевую проблему Кабмин просто не заметил», — указал Медведчук.

По его словам, многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году. Импортозависимость страны при этом катастрофически нарастает. Сохранение нынешней финансово-кредитной политики ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях. Единственный путь избежать дефолта — сотрудничать с МВФ. Однако эта организация дает кредиты не на системные реформы, а исключительно на обслуживание внешнего долга страны.

«Близость полного экономического краха страны, непрофессионализм правительства, деятельность Минфина и НБУ, направленная на дальнейшее построение сомнительных финансовых пирамид, — все это свидетельствует о необходимости срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения», — призвал Медведчук.

В противном случае, добавил политик, уже в 2020 году может оказаться, что спасать уже нечего. Впрочем, и некому.