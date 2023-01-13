Мир 13 января 2023, 15:33 Медведчук потерял полномочия депутата в Верховной раде «Страна»: политика Медведчука лишили депутских полномочий в Верховной раде

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Верховная рада Украины решила досрочно прекратить депутатские полномочия оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, такую иницитиву поддержали 300 парламентарием. Утром 13 января в Раде зарегестрировали постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача. Документы появились на сайте парламента. Там указано, что такое решение принято в связи с лишением этих политиков украинского гражданство.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что лишил депутатов гражданства по законам или «деталям от Службы безопасности Украины». При этом в законе «О гражданстве Украины» в статье об основаниях для утраты гражданства не говорится об обвинениях спецслужбы или каких-либо данных.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у Медведчука российское гражданство. Также он никак не прокомментировал и вопрос про то, даст ли Владимир Путин украинскому политику паспорт РФ.