Медведчук посетит ВЭФ
Принятое Стратегическим советом решение опубликовано на сайте партии.
Путин прилетел во ВладивостокПодробнее
В заявлении сказано, что Медведчук обсудит с бизнес-представителями Азиатско-Тихоокеанского региона вопросы экономического развития и партнерства. Это сотрудничество соответствует интересам Украины и положительно отразится на экономике. В особенности транзит газа через ее территории, возвращение в число стран-транзитеров азиатских товаров в ЕС.
«Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства», — сказано в сообщении фракции.
В «Оппозиционной платформе» подчеркнули, что действующая власть недооценивает важность и потенциал ВЭФ.