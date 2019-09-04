Медведчук посетит ВЭФ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивосток 4–6 сентября.

Принятое Стратегическим советом решение опубликовано на сайте партии.

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В заявлении сказано, что Медведчук обсудит с бизнес-представителями Азиатско-Тихоокеанского региона вопросы экономического развития и партнерства. Это сотрудничество соответствует интересам Украины и положительно отразится на экономике. В особенности транзит газа через ее территории, возвращение в число стран-транзитеров азиатских товаров в ЕС.

«Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства», — сказано в сообщении фракции.

В «Оппозиционной платформе» подчеркнули, что действующая власть недооценивает важность и потенциал ВЭФ.