  • Медведчук посетит ВЭФ

    04 сентября 2019, 21:28

    Анастасия Кукова

    Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивосток 4–6 сентября.
    Медведчук посетит ВЭФ

    Принятое Стратегическим советом решение опубликовано на сайте партии.

    Путин прилетел во Владивосток

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    В заявлении сказано, что Медведчук обсудит с бизнес-представителями Азиатско-Тихоокеанского региона вопросы экономического развития и партнерства. Это сотрудничество соответствует интересам Украины и положительно отразится на экономике. В особенности транзит газа через ее территории, возвращение в число стран-транзитеров азиатских товаров в ЕС.

    «Участие в Восточном экономическом форуме необходимо, чтобы обсудить с политической бизнес-элитой стран Азиатско-Тихоокеанского региона, каким образом заинтересовать такие локомотивы мировой экономики как Китай, Япония, Индия, Корея и другие, изложить наше видение по решению задач экономического развития и партнерства», — сказано в сообщении фракции.

    В «Оппозиционной платформе» подчеркнули, что действующая власть недооценивает важность и потенциал ВЭФ.