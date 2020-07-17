Медведчук попросил Зеленского определиться со стороной

Народ Украины, который стал заложником «многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств», нуждается в поддержке и защите президента страны, уверен Медведчук.

В нынешней ситуации в стране, уверен политик, украинскому лидеру пора определиться, чьи интересы он защищает — народа страны или Запад.

«Настало время решить, господин президент, с кем вы и чьи интересы защищаете — интересы страны и украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на ваших глазах уничтожают нашу страну», — заявил политик.