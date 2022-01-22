Медведчук поприветствовал создание «группы дружбы» между Госдумой и Радой

Созданная в Госдуме депутатская группа по связям с Верховной радой Украины станет первым шагом к налаживанию отношений между двумя странами. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте политического объединения.

По его словам, появление группы, которая наладит связь двух парламентов, очень важно.

Медведчук пояснил, что на сегодняшний день власть Украины оказалась в полной зависимости от западных государств. В стране идет постоянное распространение слухов о «вторжении». Это стало возможным только благодаря уничтожению независимых СМИ.

Действующая власть президента Зеленского загнала страну в жестокий кризис, с которым не собирается разбираться.

«В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная рада Украины, как высший представительный орган, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса», — говорится в сообщении Медведчука.

О создании координационной группы по связям Госдумы и Верховной рады Украины накануне сообщил депутат и бывший ведущий программы «60 минут» Евгений Попов. Он отметил, что много лет проработал в Киеве и сохранил хорошие контакты с украинскими парламентариями и общественными деятелями. По его словам, это шанс начать строить отношения заново.