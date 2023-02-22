22 февраля 2023, 17:00
Медведчук подал иск против Рады — украинский адвокат
Адвокат «Слуги народа» Арахамия: Медведчук подал иск против Рады за лишение его мандата
Бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук подал иск против украинского парламента за лишение его мандата. Об этом заявил адвокат фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
«Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата», — написал он.
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В мае 2021 года Служба безопасности Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Сам политик рассказывал, что силовики СБУ доставили его на допрос с мешком на голове.
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В январе, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о лишении Медведчука украинского гражданства. После этого Верховная рада лишила его депутатского мандата.
Верховная рада
Суд
Виктор Медведчук
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