Мир 22 февраля 2023, 17:00 Медведчук подал иск против Рады — украинский адвокат Адвокат «Слуги народа» Арахамия: Медведчук подал иск против Рады за лишение его мандата РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук подал иск против украинского парламента за лишение его мандата. Об этом заявил адвокат фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата», — написал он.

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В мае 2021 года Служба безопасности Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд назначил ему меру пресечения в виде ареста. Сам политик рассказывал, что силовики СБУ доставили его на допрос с мешком на голове.

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В январе, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о лишении Медведчука украинского гражданства. После этого Верховная рада лишила его депутатского мандата.