Мир 11 марта 2023, 18:05 Медведчук отметил, что Украина превратилась в творение Франкенштейна Политик Медведчук: киевский режим превратил Украину в творение Франкенштейна flickr

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Украина превратилась в творение Франкенштейна, желающее уничтожить мир на планете и ненавидящее все живое. Это дело рук киевского режима, но властям не удастся сделать страну трупом. Об этом говорится в заявлении оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Медведчука возмутил рейдерский захват православной Киево-Печерской лавры. По его мнению, у украинских властей «нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле»

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Политик отметил, что президент страны Владимир Зеленский лишил людей мира и процветания, отправив его на бойню, и собирается «воевать долго и кроваво», не думая о жителях. При этом украинцев принуждают во всем поддерживать киевский режим, потому что «даже молчание считается преступлением». Их уже лишили русского языка, прав и свобод, а теперь пытаются забрать православную веру — основу духовной и культурной жизни

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