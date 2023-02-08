08 февраля 2023, 09:53
Медведчук обвинил Зеленского в отстаивании интересов НАТО, а не Украины
Политик Медведчук: Зеленский отстаивает не позицию Украины, а интересы НАТО
Оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает не в интересах своей страны, а гнет политику НАТО. Такое мнение Медведчук выразил в статье для РИА «Новости».
«Хорошо видно, что Зеленский отстаивает не позиции Украины, а позиции НАТО, он постоянно отказывается от мира, и требует от Запада оружия для военного поражения России», — заявил он.
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По мнению Медведчука, у Зеленского нет ни вооружений, ни организованного тыла, чтобы противостоять России. Политик отметил, что из-за всего этого страдает Европа, которая вынуждена удовлетворять желания украинского лидера угодить Западу.
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Ранее Медведчук заявил, что Украины как отдельного государства больше не существует. По его мнению, пока Зеленский и его команда проповедуют неонацизм, покоя обычным гражданам страны не будет. Он уточнил, что экономика этой страны уже уничтожена.
Виктор Медведчук
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