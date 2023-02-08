Мир 08 февраля 2023, 09:53 Медведчук обвинил Зеленского в отстаивании интересов НАТО, а не Украины Политик Медведчук: Зеленский отстаивает не позицию Украины, а интересы НАТО Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает не в интересах своей страны, а гнет политику НАТО. Такое мнение Медведчук выразил в статье для РИА «Новости».

«Хорошо видно, что Зеленский отстаивает не позиции Украины, а позиции НАТО, он постоянно отказывается от мира, и требует от Запада оружия для военного поражения России», — заявил он.

Реклама

По мнению Медведчука, у Зеленского нет ни вооружений, ни организованного тыла, чтобы противостоять России. Политик отметил, что из-за всего этого страдает Европа, которая вынуждена удовлетворять желания украинского лидера угодить Западу.

Реклама

Ранее Медведчук заявил, что Украины как отдельного государства больше не существует. По его мнению, пока Зеленский и его команда проповедуют неонацизм, покоя обычным гражданам страны не будет. Он уточнил, что экономика этой страны уже уничтожена.