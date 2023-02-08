Мир 08 февраля 2023, 12:11 Медведчук назвал Зеленского самовлюбленным лжецом Медведчук: из Зеленского делают уничтожителя ЕС и Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский — своего рода «пятая колонна» для ЕС и родной страны. К такому выводу пришел председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он описал свое видение роли президента Украины в статье для РИА «Новости».

«Не будь Зеленский настолько самолюбив и лжив, [спецоперацию] можно было и надо было не допустить», — сказал Медведчук.

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По его мнению, президенту Украины стоило бы больше уделять внимания своей стране и согражданам. Вместо этого, по словам Медведчука, Зеленский стал игроком чужой политической игры. Автор статьи сказал, что президенту Украины создали образ защитника цивилизованного Запада от менее развитого Востока.

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«Он даже не против возглавить крестовый поход во имя западной демократии», — добавил Медведчук.

Также, по его мнению, Зеленский лишь медийно сопровождает конфликт на территории Украины, а не влияет напрямую на процессы между противостоящими сторонами.