Медведчук назвал трех главных врагов Украины. Они все на букву «д»

24 августа на Украине будут отмечать День независимости. В преддверии праздника глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал трех главных врагов своей страны. По его мнению, это деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

Депутат заявил, что за 29 лет независимости Украины жители страны стали самыми бедными в Европе из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики.

Медведчук вспомнил случай, когда парламентарий от правящей партии «Слуга народа» появился в Верховной раде в майке с принтом «Имею право на ошибку» и прокомментировал его.

«Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем как никто и никогда в истории Украины получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», — приводит слова Медведчука сайт «Оппозиционной платформы».

Он добавил, что в последние годы украинская промышленность переживает катастрофу, в стране идет масштабный процесс утечки мозгов, а экономические проблемы сопровождаются уменьшением численности населения.

Медведчук выразил уверенность, что победить этих врагов поможет установление мира, изменение экономического курса страны, пересмотр участия Киева в зоне свободной торговли с ЕС и ВТО и восстановление экономических отношений с Россией и СНГ.