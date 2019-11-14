Медведчук назвал преступлением против украинцев принятие закона о рынке земли

Медведчук обратил внимание на то, что не все граждане Незалежной обеспечены землей. Соответственно, парламентарии нарушили конституционные права украинцев, поддержав в первом чтении закон о рынке земли. Политик напомнил, что принятие этого документа является требованием МВФ и результатом внешнего управления американских партнеров.

«Мы, естественно, будем продолжать борьбу и разъяснять людям, почему это является преступлением против украинского народа, популяризировать истинное назначение этой идеи, которая заложена в продажу земли», — заверил Медведчук.