Медведчук назвал маразматическим трепом заявления Минздрава Украины о «Спутнике V»

«Заявление главного санврача Украины [Виктора] Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать „Спутник V“ — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — заявил Виктор Медведчук.

Лидер партии напомнил Ляшко, что еще ни одна вакцина в мире не прошла третью фазу испытаний. Американская компания Moderna закончит ее только в 2022 году, а англо-шведская AstraZenec и американская Pfizer в 2023 году.

Медведчук отметил, что украинские власти «живут в космосе» и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством вакцины в Украине с получением для этого высоких технологий.

«За семь лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование», — добавил он.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что Украина будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Он сообщил, что в выборе вакцины Украина ориентируется на препараты, которые зарегистрированы «в странах с жесткой регуляторной политикой».