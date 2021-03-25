Медведь залез к американцу в джакузи. Видео

В американском штате Теннеси медведь залез в джакузи на террасе дома. Животное решило погреться в теплой воде. Присутствие людей его не испугало.

Ролик с участием хищника разместил в Facebook хозяин дома. «Я сидел на крыльце и пил кофе, когда это случилось!» — написал он.

Американец заснял медведя, который сначала прошелся по балконному ограждению и спустился на террасу. Потом нежданный гость наполовину залез в джакузи, а затем погрузился в ванну полностью.

Несколькими днями ранее на острове Диксон заметили свободно гуляющего белого медведя. Местная администрация ввела из-за косолапого комендантский час.