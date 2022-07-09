Медведь принял грязевую ванну в заповеднике на Камчатке. Видео

На Камчатке медведь решил расслабиться в конце недели и принять грязевую ванну. Купающегося зверя засняли на видео в Кроноцком заповеднике.

Косолапого заметили в Долине гейзеров. Медведь лежал в луже и лениво почесывался, изредка меняя положение.

Камчатку признали одним из наиболее доступных внутренних направлений для российских туристов. За семь дней отдыха здесь придется заплатить 38 тысяч рублей.

Четырехдневный тур в Карелию обойдется в 13 тысяч с человека, а неделя в Дагестане — в 34 тысячи.