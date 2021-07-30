Медузы оккупировали курортную зону на Украине. Их пришлось вывозить самосвалами

На Украине медузы захватили курортную зону отдыха Кирилловка, что в Запорожской области. Морских жителей вывозят с берега Азовского моря целыми фурами.

Очевидцы сняли на видео грузовик с прицепом, в который еле поместились медузы с пляжа. Их количество действительно поражает. Они вываливаются из кузова на сушу.

Нашествие медуз — явление необычное для этих мест. Но теперь такую картину наблюдают каждое утро. Люди и сами рады помогать коммунальщикам убирать прибрежную зону, ведь благодаря этому в воде можно купаться, сообщил Telegram-канал «Украина в шоке».

А в Крыму накануне перевернулось прогулочное судно с 10 туристами. Во время морской прогулки они увидели медузу в воде. И все как один, кроме капитана, побежали ее рассматривать. В итоге из-за резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена судно перевернулось, а отдыхающие оказались в воде. Но всех спасли.

Ранее устрицы, заполонившие Токийский залив, поставили под угрозу соревнования по гребле на Олимпийских играх. Однако все обошлось.