Мир 16 февраля 2024, 07:58 Медучреждения Харькова столкнулись с нехваткой мест в моргах из-за солдат ВСУ Марочко: морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ Pxhere

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Военные госпитали и другие медицинские учреждения Харькова нуждаются в дополнительных местах в моргах. Нехватка образовалась из-за огромных потерь Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на свои источники.

«Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах», — указал он.

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По его словам, в Харькове начали использовать хозяйственные постройки и полуподвальные помещения для хранения тел. Нехватка мест связана с ростом потерь украинской армии не только на линии боевого соприкосновения, но и в самом городе, подчеркнул Марочко.

Пока медучреждения Харькова отказывают обычным жителям во временном хранении умерших в больницах родственников. Горожан заставляют забирать тела близких за сутки после смерти. А тех, кто у мер не в больнице, после фиксации смерти в морг не увозят, резюмировал Марочко.

Главком украинской армии Александр Сырский пожаловался на потери ВСУ из-за российских авиабомб. По его словам, бойцы армии РФ наносит поражающий урон на фронте.