16 февраля 2024, 07:58
Медучреждения Харькова столкнулись с нехваткой мест в моргах из-за солдат ВСУ
Марочко: морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ
Военные госпитали и другие медицинские учреждения Харькова нуждаются в дополнительных местах в моргах. Нехватка образовалась из-за огромных потерь Вооруженных сил Украины, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на свои источники.
«Стало известно, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах», — указал он.
Реклама
По его словам, в Харькове начали использовать хозяйственные постройки и полуподвальные помещения для хранения тел. Нехватка мест связана с ростом потерь украинской армии не только на линии боевого соприкосновения, но и в самом городе, подчеркнул Марочко.
Пока медучреждения Харькова отказывают обычным жителям во временном хранении умерших в больницах родственников. Горожан заставляют забирать тела близких за сутки после смерти. А тех, кто у мер не в больнице, после фиксации смерти в морг не увозят, резюмировал Марочко.
Главком украинской армии Александр Сырский пожаловался на потери ВСУ из-за российских авиабомб. По его словам, бойцы армии РФ наносит поражающий урон на фронте.
Больницы
ВСУ
Украина
Харьков
Реклама
Реклама