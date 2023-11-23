Мир 23 ноября 2023, 15:48 Медсестры из США спасли туриста в Альпах, у которого случился сердечный приступ

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В Австрии во время экскурсии в пещере в Альпах четыре медсестры из США спасли туриста, у которого случился сердечный приступ. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Американки приехали на отдых в Европу из города Канзас-Сити. Женщины увидели, что мужчина упал и потерял сознание. Они реанимировали его с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до приезда скорой помощи, написал сайт kp.ru.

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В больнице мужчине сделали несколько операций на сердце. Сейчас его жизни ничего не угрожает.