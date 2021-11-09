Медсестру в Японии приговорили к пожизненному заключению за убийство пациентов

Окружной суд японского города Иокогама приговорил бывшую медсестру Аюми Кубоки к пожизненному тюремному сроку. Ее признали виновной в осознанном убийстве трех пожилых больных в одном из местных медучреждений, сообщил ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Суд проходил с участием присяжных, которые смогли буквально спасти женщину от смерти — прокуратура настаивала на казни.

Следствию удалось доказать, что Кубоки в 2016 году из-за личной неприязни убила трех больных, добавив в их капельницы дезинфицирующее вещество. Им было от 78 до 88 лет. В содеянном убийца созналась и рассказала, что спланировала все заранее: приготовила отравленный раствор и подмешала его в жидкость капельниц во время дежурства других работников.

После признания Кубоки много раз говорила, что готова к смерти, а адвокаты пытались доказать ее невменяемость, но суд им не поверил. Присяжные же попросили не выносить девушке смертный приговор, допустив возможность ее «нравственного возрождения» и, по их мнению, искреннего раскаяния.

Аюми Кубоки допрашивали в том же году, как зафиксировали череду смертей, но призналась она не сразу, убедив полицейских в своей непричастности к этому делу. Виновницу арестовали только через два года.