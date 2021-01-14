Медсестра призналась, что потеряла сон и аппетит из-за плачевной ситуации в красной зоне

Медсестра из Великобритании Амира Шейх работает в красной зоне для больных COVID-19. Девушка в ужасе о того, как протекает болезнь и сколько летальных исходов она приносит. Медик перестала спать из-за стресса.

По словам 28-летней медсестры, во время пандемии она видела огромное количество смертей. Мысли о пациентах не дают ей покоя.

«Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг (пациентов. — прим. ред.). Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары», — рассказала она изданию The Mirror.

Девушка рассказала, что в британских больницах царит атмосфера «отчаяния и хауса».

«Теперь смерть повсюду вокруг нас. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно», — добавила Шейх.

По ее словам, она чувствует себя настолько подавленно, что не может порой заставить себя выпить стакан воды. Медик призывает всех соблюдать ограничительные меры. Она подчеркнула, что многие заболели и умерли из-за тех людей, которые не носили маску или хотели пообщаться с друзьями.

«Когда они поймут, что происходит на самом деле? Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?» — задалась вопросом Амира.

Великобритания обновила антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки там умерли 1564 человека, заразились еще 47 525 тысяч. С начала пандемии в Соединенном Королевстве COVID-19 подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 больных, написало РИА «Новости».

Страна с 4 января ввела национальный локдаун. Он стал уже третьим по счету. Рост заражений зафиксировали в государстве из-за нового «британского» штамма коронавируса. В связи со сложной эпидемической обстановкой в Великобритании многие страны отказываются от полетов туда. Россия продлила запрет на полеты в Соединенное Королевство до 1 февраля.