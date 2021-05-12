Медсестра получила семь пожизненных сроков за убийства ветеранов в США

Медсестра Рета Мэйс получила семь пожизненных сроков за убийства стариков. Она вводила им смертельные дозы инсулина.

О приговоре Мэйс сообщила газета USA Today. По данным суда, медсестра работала в больнице города Кларксбург. С 2017 года она начала выходить на ночные дежурства. В это же время участились случаи смерти пожилых пациентов.

В период с 2017 по 2018 год Мэйс вводила ветеранам, участвовавшим во Второй мировой и Корейской войнах, смертельные дозы инсулина. Ее жертвами стали семь мужчин в возрасте от 81 года до 96 лет. Кроме того, ее признали виновной в попытке совершить еще одно убийство.

При расследовании также стало известно, что инсулин, который использовала медсестра, хранился без необходимого контроля. На пропажу препарата обратили внимание только в 2018 году. Почему Мэйс пошла на это преступление, до сих пор не известно.

В начале января этого года стало известно об итальянском враче Карло Моске, который убивал пациентов с СОVID-19 ради свободных коек. В СМИ его быстро окрестили «доктором смертью».