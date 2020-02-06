Медсестра из больницы с коронавирусом встретилась с дочерью, но не смогла подойти. Трогательный момент попал на видео

Эпидемия коронавируса перевернула жизни тысяч людей. Среди них не только заболевшие и их родственники. Также непростые времена переживают врачи и медперсонал, работающие в инфекционных больницах. Медсестра при встрече с дочерью даже не смогла ее обнять.

Лиу Хайан работает в больнице провинции Хэнань с зараженными коронавирусом, поэтому не может контактировать со здоровыми людьми. Когда она увиделась с дочерью, то стояла на расстоянии нескольких метров от нее. И на женщине, и на девочке были маски. Между ними состоялся трогательный диалог:

— Мам. Я очень скучаю по тебе!

— Мама борется с монстрами. Однажды я вернусь домой, когда вирус будет побежден. Будь умницей!

После этих слов мама отправила дочери воздушные объятия. Та сделала то же самое. Девочка привезла из дома еду, но не могла отдать ее лично маме. Кастрюлю она оставила на земле около женщины.

Ранее врачи из Уханя показали, как они выглядят после нескольких недель беспрерывной работы. На их лицах рубцы от медицинских масок, которые они должны носить не снимая.

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Ухане в декабре 2019 года. Позже вирус распространился по Китаю и добрался до других стран. По последней информации, его жертвами стали 564 человека, заразились более 28 тысяч. Выздороветь удалось 1153 больным.